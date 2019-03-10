不歡迎「投機政客」全美台灣同鄉會聲明不接待柯文哲

2019-03-10 14:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北市長柯文哲將訪美，但全美台灣同鄉會今天發布「不歡迎柯文哲」聲明。全美台灣同鄉會指出，柯文哲言行轉變與該會價值衝突，親中反美更違背台美共同價值，因此決議不支持且不接待柯文哲行程，也呼籲全美台僑不要接待「投機政客」。

柯文哲將於3月16日至24日訪問美國。台灣媒體昨天報導一份全美台灣同鄉會針對柯文哲訪美的聲明。全美台灣同鄉會今天在官網上公開說明表示，媒體報導聲明版本為內部草擬版本，同鄉會堅持組織內民主原則，因此經緊急會議後，特此發表正式完整聲明。

全美台灣同鄉會表示，作為生活在海外的台灣人，第一線面對中國對台灣國家地位的打壓。走過半個世紀，支撐著台美人往前進的是，每一個世代一棒接一棒傳承對台灣主體性及國家正常化最堅定的支持。柯文哲擔任市長前曾多次訪美，當時對上述價值的支持，使得許多同鄉會鄉親都欣然出錢出力，協調行程並支持柯文哲參選。然而過去4年來，柯文哲價值上的轉變，已違背同鄉會多年堅持的價值。

全美台灣同鄉會說，鑑於柯文哲市長過去言行轉變與該會價值有所衝突；其親中反美態度，嚴重違背台美共同的價值與情誼，並可能破壞台美關係，因此全美台灣同鄉會決議，不支持且不接待柯市長訪美行程，也呼籲全美台僑「不要接待如此投機的政客」。

全美台灣同鄉會列出九點質疑，包括柯文哲仰慕毛澤東、鄧小平等人；大巨蛋爭議；對二二八、婦聯會相關言論；強拆公投盟與兩岸一家親等言論。

全美台灣同鄉會說，柯市長種種言行，令多年致力改善台美關係的同鄉會鄉親「不敢苟同」，柯市長過去曾與同鄉會鄉親建立深厚情誼，更一度讓鄉親們相信他能帶來台灣新政治的契機。然而見到柯市長過去四年的轉變，同鄉會說，許多鄉親從一開始的包容、忍耐，轉變為失望、寒心、甚至憤怒。

全美台灣同鄉會表示，不會停止對話，同鄉會這台承載著自己使命的車，車門始終敞開，歡迎同樣對台灣民主、公義、及獨立價值的堅持的夥伴齊坐。對此次柯文哲訪美，同鄉會表示「不會如影隨形抗議」，因為從「熱烈歡迎」到「拒不接待」，已經充分表示了台僑最民主文明的高度的抗議。期盼柯市長「以台灣為重，重拾信任」。

全美台灣同鄉會暨各地分會九大質疑全文：

1. 柯市長作為民選官員，以「進步價值」作為其競選及施政核心價值，卻毫不掩飾對毛澤東、鄧小平、蔣經國等獨裁者的仰慕。

2. 面對大巨蛋爭議，柯市長違背「公開透明」的承諾，密會遠雄董事長趙藤雄。

3. 作為二二八受難者家屬，柯市長對轉型正義工程的輕蔑，令許多走過威權時代的台美人寒心。面對去除蔣介石銅像議題，柯市長竟說把銅像「當成石頭就好」。

4. 在婦聯會爭議上，柯市長更說「現在運作好好的，管它過去在幹嘛」。

5. 世大運舉辦期間，柯市長轄下警方竟將海外鄉親募資製作的台灣旗沒收丟進垃圾桶。

6. 面對十年來合法申請、和平靜坐的公投盟帳篷，柯市長以「秩序」為名強拆。

7. 反觀面對中國對台灣國際空間與日俱增的打壓以及武力威脅，柯市長非但未曾譴責，更昧於事實，提出「兩岸一家親」，台中關係是「先有後婚」等說法。柯市長上任四年，放任宣揚台灣應與專制中國統一人士繼續高舉五星旗並騷擾其他民眾。台北市警方的消極作為，更使得支持統一人士在台大中國新歌聲事件中毆打無辜民眾。

8. 在中國威脅以武力統一台灣之際，柯市長竟以輕蔑口氣，罔顧專業意見地質疑台灣軍隊「撐不了兩天」。

9. 而在台美關係達到歷史新高點，美國作為台灣提升國家安全及國際地位強力後盾之際，柯市長卻發出台灣只是美國「貨架上的商品」之言，不假思索地直言美國總統會出賣台灣。甚至將與美國組成民主戰略同盟的台灣形容為強盜，中國則是警察。

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