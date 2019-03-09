柯文哲訪美不僅被降級 全美台灣同鄉會發聲明拒接待

2019-03-09 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲預計3月16日至24日訪問美國，不僅訪美行程疑被「降級」，慘輸桃園市長鄭文燦，全美台灣同鄉會又發出聲明，表示不歡迎「兩岸一家親」的柯市長，拒絕接待柯文哲。

《鏡週刊》報導引述全美台灣同鄉會在聲明稿指出，同鄉會長年以來作為台美人聯繫同鄉情誼的平台，堅持台灣民主、公義及獨立自主價值，柯文哲先前多次訪美，許多同鄉會鄉親都欣然出錢出力，但柯文哲在過去4年來，價值觀上的改變，已違背同鄉會多年堅持的價值。

聲明強調，柯文哲毫不掩飾對毛澤東、鄧小平、蔣經國等獨裁者的仰慕，大巨蛋密會遠雄董事長趙藤雄，台大校長管中閔爭議時，卻呼籲蔡政府認賠殺出，且身為228事件受難者家屬，對轉型正義工程的輕蔑，還有提出「兩岸一家親」說法等等言行，都令多年致力改善台美關係的同鄉會鄉親不敢苟同。

柯文哲9天訪美行程安排昨天曝光，原本預計參訪的國務院和國防部被取消，華府僅參訪國會大廈、林肯紀念堂等，與桃園市長鄭文燦近日訪美時，拜會白宮國安會、國務院及國防部官員相較，柯會晤的層級顯然不如鄭。

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