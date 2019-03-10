網笑「被一路壓著打」 陳超明再發想：國名改「大中華民國」

2019-03-10 12:32

［記者鄭名翔／苗栗報導］國民黨立法委員陳超明日前質詢行政院長蘇貞昌，拋出「九二共識」解讀及「中華民國」主權議題，雙方激烈舌戰引起熱議，有網友笑稱「藍委一路被壓著打」；陳超明今再回應此議題，強調習近平所提「一國兩制」與香港處境不同，不會矮化台灣，至於「中華民國」國名也可協商，「或可打掉重來稱『大中華民國』」。

日前立法院會進行行政院長蘇貞昌施政總質詢，陳超明先批蔡英文政府否認九二共識，將兩岸推向戰爭邊緣，蘇則回應，習近平於今年初發表九二共識就是一國兩制，台灣人民無法接受；蘇反問陳，到中國是否有講「中華民國」，陳稱「私下有講」；交鋒影片引起網友熱議。

陳超明受訪再解釋，台灣的地理位置及經濟條件與香港不同，因此習近平所提出的對台「一國兩制」也異於香港，我國應正視並面對面談判，「統一不代表統治」，兩岸可針對主權、國防議題再研議，不會矮化台灣地位。

而到中國是否能講中華民國？陳超明說，到中國要客隨主便，不能以言語激化衝突，所以在中國講「中華人民共和國」，在台灣講「中華民國」，未來可再針對國名討論，雙方不必堅持己見，「或可稱作『大中華民國』」。

至於中國始終不放棄武力犯台，陳認為，習近平也說「中國人不打中國人」，然而民進黨政府卻不斷製造恐共氣氛，將台灣推向戰爭，阻礙兩岸和平發展。「對岸有飛彈對準台灣，但台灣也拿飛彈對準人家」，呼籲政府不應一昧拒絕一國兩制，逃避談判，致台灣人民利益於不顧。

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