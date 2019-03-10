再陪郭國文佳里掃街 賴清德：為台灣爭一口氣

2019-03-10 08:11

〔記者王涵平／台南報導〕前行政院長賴清德今再陪民進黨立委候選人郭國文掃街拜票，賴清德疾呼，民進黨剩一口氣，但是為台灣會再爭一口氣。

賴清德今日上午陪同郭國文在佳里市場拜票，有買菜民眾一看到，打電話通知朋友前來，有人聽到還特地繞到市場跟賴清德握手，賴清德先在路口與民眾握手、擊掌、拍照，再至市場與民眾、攤商寒暄拜票。

賴清德手持麥克風在路口開講，他說，民進黨在九合一敗選後，蔡英文總統與自己都負起政治責任，但民進黨從未忘記對台灣的責任，過去民進黨或有做不好的地方，大家可以批評、教訓，但民進黨是大家扶起來的政黨，千萬不能放棄。

賴清德表示，在野黨有人提和平協議，就是因為民進黨在九合一選舉大敗，才會如此猖狂，如果這次補選輸掉，對2020總統選舉會有影響，中國的力量會更強大，對台灣更大的施壓，補選是台灣民主的前哨戰，懇請大家一起守護維持。

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