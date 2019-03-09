朱立倫跨海為洪麗萍站台 籲旅台金門子弟投下神聖一票

2019-03-09 23:38

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨前新北市長朱立倫今天（9日）跨海金門，為同黨立委候選人洪麗萍站台拜票，他呼籲金門鄉親一定要請旅台金門子弟3月16日返鄉，把神聖的1票投給洪麗萍。

國民黨繼昨天立法院柯志恩等女力戰將與前台北縣長周錫瑋抵金，今天先後由周錫瑋、立委沈智慧、蔣萬安、金門縣長楊鎮浯、朱立倫等人，為洪麗萍於金湖鎮舉辦的造勢大會站台，盼在另一立委候選人前金湖鎮長蔡西湖的大本營，重新鞏固藍營勢力。

周錫瑋說，選舉最怕分裂，鄉親要團結支持洪麗萍；他說，中華民國對金門有無數的虧欠，金門的基礎建設，中央應全額補助，一切就交由洪麗萍替鄉親爭取應有的公道。他致詞完即趕赴下一場行程，未與同樣是國民黨總統人選指標人物的朱立倫同框。

朱立倫說，新北市長任內曾協助金門旅居新北市鄉親不必返金，就可以臨櫃申辦金門地政、稅務等業務；接著批判中央政府不重視金門去年823砲戰60周年紀念活動。

他說，他過去在市長任內提拔很多優秀的金門子弟，就是因為金門人才輩出，此行帶著在台灣生活的金門人對洪麗萍的支持而來。

朱立倫並說，這次有位候選人去年退出民進黨，這場選戰，鄉親要在國民黨、民進黨之間作出選擇。

不過，台下也有鄉親對朱立倫的言論不以為然地說，6名候選人中，僅陳滄江去年退出民進黨，陳滄江在這次選舉既未披綠衫參選，又無綠營人士站台，如果硬要操作「藍綠對決」，似乎也太小看金門人的智慧！

1月27日才在台中市立委補選為國民黨拿下1席的沈智慧，也以「過來人」經驗說，在立法院一定要有黨團支持才能為金門做建設，補選的投票率很低，呼籲鄉親一起把票催出來。

蔣萬安站台前與洪麗萍一起現身金門婦女節表揚大會，挺拔的外型果然受到姊姊妹妹們歡迎，成功為洪麗萍帶來不少正能量。

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