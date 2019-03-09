韓國瑜力救旗山香蕉？盤商曝「壟斷真相」怒批：根本狗屁

2019-03-09 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄旗山香蕉盤商吳冠毅近日在談話性節目中指控，今年香蕉的產量明明比之前銳減許多，農業局卻推拖產量過剩才會導致價格下跌，而韓市府竟也配合盤商睜眼說瞎話，「說要救旗山香蕉，其實就是狗屁」。結果引來宜蘭壯圍鄉新南村長、前盤商葉慶文痛譙，雙方頓時互飆髒話，吳冠毅更講了8次「你在大聲什麼」，影片曝光後讓許多網友看了直呼「好尷尬，差點要打起來了」。

吳冠毅指出，今年高雄旗山的香蕉產量其實比去年少了五成，「但高雄市農業局和韓國瑜卻睜眼說瞎話，說是產量過剩才導致價格低迷，配合盤商演一齣戲」，但明明價格低就是遭到盤商聯合壟斷，「韓國瑜說要救旗山香蕉，其實就是狗屁」。

吳冠毅還秀出數據，2月20日他用18塊（上蕉）、9塊（下蕉）的價格去收購1千3百多件香蕉，但其他盤商卻可以用10塊、5塊的價格收購，讓他失去許多獲利，後面幾天只好被迫降價成14塊、7塊。

不料這時，葉慶文卻拍桌大喊「聽不下去啦！」接著怒嗆吳冠毅「你收18塊怎麼大家不全賣你？你不會全收嗎？」而吳冠毅也氣炸大罵「我怎麼沒全收？」，更講了8次「你在大聲什麼」，畫面曝光後引起許多網友熱議。

不過國民黨高雄市議員黃紹庭則表示，這些東西到最後，其實就是公平交易委員會的問題，公平會要去調查、解決問題，但「韓國瑜我對他的了解，他絕對是和農民站在一起。」

高雄旗山蕉農日前抗議盤商壟斷，以低於行情的每公斤10元低價收購香蕉，導致蕉農被嚴重剝削，但農委會主委陳吉仲表示，目前產地價行情約每公斤13、14元，已啟動公平會和檢調單位介入調查。

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