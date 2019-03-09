高雄3月份觀光代言人出爐 網狂問：這是誰？

2019-03-09 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局表示，有「香港文化教父」之稱的榮念曾，3月12日將現身高雄，出席「城市文化外交論壇」，同時，他將接下高雄市3月觀光代言人的身分。對此，不少網友在社群網站上狂問「請問這個人到底是誰」？

據悉，高雄3月代言人榮念曾1943年生於上海，5歲時隨家人移居香港，17歲前往美國，先後畢業於美國加州大學柏克萊分校建築系和哥倫比亞大學研究所，回香港後積極投入漫畫、劇場、電影、視覺藝術、裝置藝術等藝術創作，於1982年成立前衛劇團「進念．二十面體」。

高雄市觀光局強調，繼1月份白冰冰拍攝「來去高雄」MV，引起全台對高雄觀光代言人的關注後，2月份由資深媒體人陳文茜接棒，3月份更走向國際，邀請到香港文化政策重要推手榮念曾；觀光局長潘恆旭說，榮念曾是新類型藝術倡導者，是香港及鄰近地區最有影響力藝術家之一，若高雄市觀光局未來前往香港行銷時，將借重其影響力，為高雄國際行銷增添助力。

不過觀光局長選定的人選，也讓不少民眾在社群網站抱怨，表示「請問這人是誰？」「哪位啊？」「請問這人跟高雄有什麼關係」、「阿諾哪去了」、「找個在台灣沒知名度的人有啥屁用，好歹找曾志偉還比較有知名度」、「說好的好萊塢巨星勒？」

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