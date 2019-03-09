選舉公報放「禿子漢子」 三重鄉親罵爆：來亂的！

2019-03-09 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三重區立委遺缺即將在16日補選，最近開始發放選舉公報，沒想到選舉公報上，國民黨立委參選人鄭世維竟然將高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜的肖像印在上面，甚至比候選人頭像還大，許多三重鄉親罵爆，質疑是「5個候選人」參選，痛批「根本是來亂的！」

三重區有鄰長向本報投訴，最近開始發放選舉公報，陸續有許多民眾來反映，質疑新北市長侯友宜和高雄市長韓國瑜的照片，為什麼可以出現在選舉公報上，禿子和漢子的頭像甚至比候選人還大，實在太誇張了！還有人乍看以為有5個候選人，痛批根本是來亂的！

對於選舉公報放上韓國瑜和侯友宜的肖像，會不會被認為過度消費，鄭世維今天說，黨內的政治明星甚至有名的縣市長，大家是要團隊作戰，這是黨內的公共財，怎麼會是過度消費？相信選舉公報是依照相關的規定來置放，這從一開始到現在都是如此。

新北市選委會總幹事黃堯章說，選舉公報的內容全交由候選人決定，所以鄭世維作法固然聳動，但未違法。

網友也紛紛質疑，到底是誰在選，「開始有威瑪共和的感覺了」、「以後就會比誰放的照片多，至於政見那是什麼東東」、「超丟臉，只靠自己不行」、「可憐，把選舉當偶像崇拜」、「蹭起來」、「好low」、「選得好沒尊嚴」、「笑死，靠神主牌選的」、「自己太廢 要一直沾別人」、「以後字都拿掉，只放大頭照啦」、「連自己的特色都沒有」、「噁心成這樣」、「怎麼沒有韓冰？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/