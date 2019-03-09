陪郭國文拜票粉絲簇擁 陳菊：我對台南鄉親有信心

2019-03-09 11:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選競爭激烈，今天藍綠決戰佳里，下午高雄市長韓國瑜將到場為國民黨候選人謝龍介助選，總統府秘書長陳菊早上則先陪同民進黨候選人郭國文在市場拜票，粉絲熱情簇擁，爭相合影，花媽魅力席捲基層；對於韓流的看法，她則表示，對手很強，「但我對台南鄉親有信心」。

陳菊今天上午先前往佳里區知名廟宇金唐殿參拜，媒體詢問時，她指出，民進黨在改革過程中碰到挫折，面對各種批評，已有反省、檢討，但這場選舉，相當重要，在最困難的時候，懇請鄉親多給予鼓勵。

陳菊推崇郭國文專業與能力，打拚30年，相信他可以為大台南的發展，帶來更多助益，希望鄉親給予機會，最後關頭，全力支持。

陳菊說，民進黨內的整合，有值得檢討的地方，台灣本土派不夠團結，造成這次選舉艱困，她呼籲大家要集中選票，支持郭國文。

陳菊隨後在市場拜票，攤商與鄉親都熱情相迎，獲悉「花媽」到訪，不少婆媽爭相握手、合影，有的向陳菊說「妳本人卡水」，陳菊不斷感謝之餘，也拜託大家多幫郭國文拉票，氣氛熱絡。

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