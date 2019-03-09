遭疑過度消費禿子、漢子？ 鄭世維：這是黨內公共財

2019-03-09 10:12

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選，國民黨候選人鄭世維今早再度請到前總統馬英九和立委李彥秀來三重龍門市場掃街拜票，被媒體問到選舉公報放上高雄市長韓國瑜和新北市長侯友宜會不會被認為過度消費，他表示，「黨內的政治明星甚至有名的縣市長，大家是要團隊作戰，這是黨內的公共財，怎麼會是過度消費？」

面對三重立委補選選戰逐漸白熱化，今再度被媒體詢問韓國瑜是否於選前之夜到場站台？鄭世維指出，最主要還是自己要很努力，「如果不努力的話，馬前總統也不會一直來幫我掃街，那韓市長、侯市長甚至盧市長他們因公務在身，但如果時間許可，還會過來幫忙，如果他（韓國瑜）的本尊沒到，我相信他的分身也會到。」

此外，面對外界認為選舉公報放上禿子、漢子可能是過度消費，鄭也說道，「我相信選舉公報我是依照相關的規定來置放，這從一開始到現在都是如此。過去民進黨陳水扁、謝長廷，甚至於菊姐花媽也是到處輔選，我覺得政黨政治、責任政治，大家都是打團隊戰。」

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