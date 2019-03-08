鄭世維稱綠營可能出奧步 余天：我又老又窮才怕他們出奧步

2019-03-08 12:20

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選民進黨候選人余天今早出席公益義剪活動，談到國民黨候選人鄭世維昨天說「民進黨撒下資源，很可能會出奥步，要民眾幫忙抓鬼」，余天也回應「我才怕他們出奥步咧，我又老又窮怎麼可能出奧步。」

余天指出，「上週蔡總統忽然到競選總部，大家都不知道，直到她走進去大家才發現，自己也連忙從樓上下來。」他說，蔡總統當時不僅詢問立委補選有沒有困難，也答應提供更多的協助，3天後就派人來支援，選前之夜也會來站台。

面對鄭世維昨天在國民黨團結大會上表示，民進黨已經撒下資源，要防止余天出奥步，請民眾幫忙抓鬼。余天也回嗆「我還怕他們出奥步咧，大家都知道我又老又窮，怎麼可能出什麼奥步。」

余天說，「我之前就跟鄭世維說選舉是一時的，朋友是永遠的。不管最後誰勝選，現在民進黨執政，他都可以在中央為三重努力。」

此外，被問到雖然和新北市長侯友宜是好朋友，但是侯卻請大家把票投給鄭世維，還說余天不是三重在地人。余天也回說「侯友宜這樣講喔......那他不夠朋友」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/