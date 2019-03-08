重點並非瑪麗亞變老師！綠委點出韓國瑜失言背後問題所在

Caption 高雄市長韓國瑜將於3月22至28日訪問中國的港澳深廈4個城市。雖然韓國瑜宣稱此行主要目的是「拼經濟」，不過，香港媒體近日報導，韓國瑜在香港除會晤特首林鄭月娥外，也不排除會晤中國駐港最高官員中聯辦主任王志民。（資料照）

2019-03-08 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜之前因為一句「怎麼瑪麗亞變老師了？」遭質疑種族歧視，不過民進黨立委林淑芬卻認為，問題重點其實是業者想要「廉價的白領人才」。

最近有業者向韓國瑜提議，引進「菲律賓會說英語的白領人才」，對此韓回應，「這恐怕對台灣人心理衝擊大，因為瑪麗亞怎麼變老師了？」結果引來各界批評歧視。

韓國瑜事後澄清，這絕不是歧視性玩笑話，他認為可向菲律賓借鏡，但須先進行心理建設。不過林淑芬卻在臉書發文指出，問題並非瑪麗亞怎麼變老師，而是業者想要廉價的白領人才。

林淑芬貼出韓國瑜的相關新聞表示，重點不是瑪麗亞變老師，而是業者想要菲律賓會說英語、廉價的白領人才，台灣老闆的重點不是專業而是要便宜。她無奈表示，現在已從開放便宜的藍領外勞，沉淪到要求開放便宜的白領外勞，「台灣的未來要選擇繼續探底嗎？」

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