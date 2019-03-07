王浩宇加碼貼韓國瑜「喝酒照」！喝酒對象身分遭起底

2019-03-07 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇之前因為爆料高雄市長韓國瑜過去在北農時幾乎天天喝酒，辦公室被韓粉打爆，而韓國瑜也認為這太誇大」。不過，王浩宇今天直接貼出韓國瑜在餐廳喝酒的照片，喝酒對象是中國獨家授權代表採買機構的工作人員。

王浩宇最近爆料韓國瑜北農時期幾乎天天喝酒、而且中午就醉了，一年還醉個300天，卻引來許多質疑與批評。王浩宇今天於是在臉書貼出好幾張韓國瑜參加聚餐的照片，其中不乏韓國瑜拿酒杯敬酒。他也質問韓，不公布你不會承認是不是？「要不要順便公布一下，跟你吃飯的這些人，他們是誰啊？來自哪裡？」

據《ETtoday》報導，王浩宇表示，照片中這些人是中國獨家授權代表採買機構「國台網」的工作人員，該公司網頁自稱是「台北中央市場（果菜公司）在中國的獨家授權代表」。王浩宇也透露，這個組織是利用農產品交易方式來進行統戰，會要求合作對象承認九二共識，過去桃園市長鄭文燦也被找上，但鄭無法接受九二共識。

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