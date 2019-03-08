當飛官可靠後盾 女醫官同乘IDF戰機

2019-03-08 11:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍戰機飛官在空中執行任務時，背後仰賴一群可靠的地勤和醫療人員當後盾。軍方媒體「軍聞社」稍早報導，空軍第三戰術戰鬥機聯隊航空醫官張簡芝穎中尉日前同乘IDF經國號戰機，為瞭解飛行員在不同狀況下，面臨的飛行壓力、身體感受和負荷，因此同乘IDF戰機，藉由自身體驗更了解飛官需求。

據悉，張簡芝穎雖非首位女性航空醫官同乘戰機，但是最年輕者。

航醫對於飛官而言，等於其「家庭醫師」，報導指出，航醫對於飛行員來說，不是生病感冒，或是醫病衛教才會碰面，在日常生活中的食、衣、住、行都息息相關，因此，張簡芝穎平時就必須深入了解飛行員的生活作息、工作負荷及飛行壓力等等。

張簡芝穎說，從飛行員在空軍官校踏上飛行線的那一刻開始，所屬的航醫官就要為飛行員紀錄他們的生活，從身高體重、與同袍互動、喜歡的事物、心情的變化等等。她強調，每位飛行員的經驗與磨練一直在改變，航醫透過紀錄飛行員的生活，就像在經歷一位飛行員的故事。

軍聞社報導也指，身為飛行員專屬的「家庭醫師」，在飛官執行飛行任務前，必須評估其生理及心理狀況，包含血氧濃度、酒精檢測及生活史的詢問等項目，使飛行員得以在最佳狀況下執行任務；而當飛行員身體不適時，除了評估任務執行的適切性外，也必須了解用藥的限制，確保飛行員的健康。

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