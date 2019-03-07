不滿「寶路總裁」被譙三字經 統促黨對館長下戰帖

2019-03-07 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨帶頭「白狼」張安樂，先前抬棺到立法院抗議卻失足跌進棺材內，「寶路總裁」影片引發網紅「館長」陳之漢訕笑，張安樂的手下李承龍對此揚言10日前往陳開的健身房，與他比賽「三字經」。

李承龍今（7）日穿著一身白衣在臉書上開直播，他表示，統派有許多學者與年輕人，不喜歡用吵架的方式與他人爭論，希望能透過講道理來闡述統一理念，不料卻遭到「館長」陳之漢謾罵，李認為，陳相當喜愛把「三字經」掛嘴邊，因此希望能與他切磋、較勁。

李承龍預告，本月10日將動身前往新北市林口區仁愛路的「成吉思汗健身房」，找尋陳之漢一起進行「朗誦三字經比賽」，李在直播中撥打陳公司的電話，想要找他理論卻撲空，因此轉而向他的員工預約時段，同時抱怨陳「老是用三字經來回應我」；但館長截至發稿前，均未在臉書上對此事做出回應

網友們在直播留言中寫道「怎麼敢露面，只能躲電腦後面啊」、「膽小鬼而已」、「沒讀過書的垃圾，惡人先告狀，自己問候人家老母不道歉還硬凹」，更有網友記得統促黨去年9月16日，開著「慰安婦」宣傳車行駛在台北街頭被女國中生比中指，統促黨份子竟圍起女國中生狂譙三字經。

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