王金平宣布選總統 林濁水酸文連發「沒法了解他的邏輯」

2019-03-07 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平今正式宣布參選總統。前立委林濁水在臉書撰文表示，對於王稱當了總統要「親美友日和中」、希望能訪中，自己「沒有辦法了解他的邏輯在那裡」。

針對王金平宣布角逐2020，林濁水的臉書上午接連發出3篇設公開的貼文。林濁水的首篇貼文表示，「一再強調台灣應該憲改成內閣制的正是王金平」，如今對方乾脆直接宣布選總統，還調侃一把台北市長柯文哲，並指「大家都說內閣制好，但是都以行動宣示我當總統最好」，感嘆「唉台灣就真是這樣」。

林濁水的第二篇貼文提到，王金平的說明會，「舊國民黨高官、部長、立委、以及企業界大老雲集」，好不盛大，不過，「咦，這些人不都是韓國瑜說的，台灣20年來帶領大家一起鬼混的人嗎？」並酸「現在鬼混集團大集結，都來了」。

林濁水在第三篇貼文中，先說王金平是「實在的長者」、指王稱「當了總統要親美友日和中，而且他希望能訪中」，但林質疑，中美關係緊繃，現在的氣氛也只是雙方稍作休息喘口氣，王「卻既親美又友日，卻說要訪中？這很實在？」

林濁水在文末直言，不便懷疑王金平的實在，「但是還是沒有辦法了解他的邏輯在那裡」。

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