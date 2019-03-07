宣布參選2020 王金平：台灣全球定位是「愛心輸出大國」

2019-03-07 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕77歲的前立法院長王金平今（7）日於台北國際會議中心頂樓舉行記者會，宣布參選2020總統大選。王金平表示，台灣應該務實面對問題，走出統獨的死胡同，台灣在全球的定位應該是「愛心輸出大國」、「慈悲沒有敵人」。

王金平表示，自己在此鄭重表示，今（7）日宣布參選2020年中華民國總統，還自己舉手高喊「凍蒜！凍蒜！」。王金平表示，自己決定站出來，以堅定的信心與決心，結合各行業的力量展現台灣生命力，「讓世界看見台灣，讓台灣走向世界」。

王金平舉例，當美國總統問幕僚，我們花大錢保護台灣，到底得到什麼？當中共主張台灣是不可分割的一部份，台灣卻在爭吵內耗沉淪，在這個關鍵時刻，應該團結一致，告訴全世界，台灣是世界不可或缺的一部份，要讓全世界看到台灣的貢獻。

王金平說，沒有台灣的科技研發與生產力，蘋果的智慧型手機無法上市，從而改變人類生活型態；沒有台灣零組件，特斯拉仍在研發階段；沒有台灣零組件，全球航太科技會比現在落後許多年；沒有台灣保存中華文化，世界文明會損失重要內涵。

王金平強調，沒有台灣持續輸出愛心，在世界災難第一線努力，會有許多人承受更長的生命苦難，我們可以驕傲對全球說，台灣是全球進步發展不可或缺的一部份。

王金平說，台灣應該務實面對問題，走出統獨的死胡同，台灣在全球的定位應該是「愛心輸出大國」、「慈悲沒有敵人」。

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