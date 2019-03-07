韓國瑜嘲諷「瑪麗亞」 惹怒老師PO文砲轟

2019-03-07 13:32

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「怎麼瑪麗亞變老師了？」遭批歧視 韓國瑜解釋…

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨赴工商協進會演講，現場有業者提議，引進「菲律賓會說英語的白領人才」，對此韓國瑜表示，這對台灣人心理衝擊大，「怎麼瑪麗亞變老師了？」此番發言引發其歧視爭議。日文教師周若珍對此批評，「怎麼這種人變成我們的高雄市長了。」

韓國瑜澄清不是這個意思

韓國瑜今天澄清，表示不是這個意思，不是歧視性的玩笑話，主要是想到跟怎麼跟家長溝通為何不請其他國家、而請菲律賓老師，須克服家長心理障礙。

周若珍今天凌晨在粉絲專頁「なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）」上表示， 韓國瑜此番言論就是出於「歧視」，一個人的價值，跟他的膚色、體重、樣貌、性別、性向、職業、國籍都沒有關係，所以無論是菲律賓人法國人日本人西班牙人俄羅斯人，只要擁有專業能力，就應該得到身為一名「技術人員」應有的對待。

周若珍指出，即使是韓國瑜口中的「瑪麗亞」，只要是具備教育專業知識與能力的人，通過資格審核之後，憑什麼不能「變成我們的老師」？況且東南亞國家有許多人來到台灣從事勞力工作，也不代表他們全國都沒有其他專業的人才，一竿子打翻一船人，這就是傲慢又無知的歧視。

她說，她們身為教育第一線的教師，從國小到高中，都非常努力地在導正過去幾十年來扭曲的教育，希望孩子成為一個體貼、善良、有同理心、有邏輯思考能力的人。「好不容易慢慢開始有點成效了，結果這些莫名其妙的傢伙卻老是在媒體前說一些與當前教育理念背道而馳的話，卻渾然不知自己的價值觀有多偏頗惡劣，甚至還沾沾自喜。」

周若珍特別強調，很抱歉使用「瑪麗亞」這個詞彙，她個人非常厭惡這種歧視性的字眼，但為了強調韓國瑜的失言，不得不引述韓國瑜的用詞，在此致歉。

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