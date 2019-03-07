韓國瑜質疑「瑪麗亞」怎變老師？打馬悍將：市長竟帶頭歧視

2019-03-07 07:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在工商協進會演講時，針對業者建議引進菲律賓英語白領人才，他卻回應「這恐怕對台灣人心理衝擊大，因為瑪麗亞怎麼變老師了？」；臉書粉專打馬悍將粉絲團批評，韓國瑜當市長，竟帶頭發表這種歧視言論。

維基百科說明，瑪麗亞（瑪利亞、瑪莉亞、馬利亞）是一個在歐美常見的女性名字，出自新約聖經「Μαριαμ」的拉丁轉寫，馬利亞這名字可能來源於古埃及語「Mery」（心愛的）或希伯來語「מרר」（苦澀）或「מרי」（反叛）。

韓國瑜昨赴工商協進會演講時，現場有業者提議引進「菲律賓會說英語的白領人才」； 韓國瑜當場表示這對台灣人心理衝擊大，「怎麼瑪麗亞變老師了？」他並指出高雄今年追加預算至4700萬推動中英文教育，雖可向菲律賓借鏡，但須先心理建設，讓家長和老師都能接受。

網友對其說法議論紛紛，「你哪來的條件可以歧視菲律賓人?」、「你以為人家菲律賓????????人想來台灣？」、「真是沒水準」、「杜特蒂晚上可能打越洋電話來找你喔」、「瑪利亞的英文都比你的觀光局長的英文好」、「這種心態不管從基層到高知識份子都一樣」、「國際學校創辦人講這種話？」。

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