求見韓國瑜不成 髮蠟哥批：現在這樣、選上總統還得了

2019-03-07 11:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕不捨香蕉價跌，直播主「髮蠟哥」今上午帶著一箱香蕉到高雄市政府為蕉農請命，本想求見高雄市長韓國瑜卻無法如願，混怒之餘向市府大門丟了兩根香蕉，並撕毀陳情書，批評韓國瑜跟政治人物一個樣、只會作秀，現在就這樣、選上總統還得了。

高雄市長韓國瑜喊冤說，已為農漁民拚成這樣，現在香蕉外銷最少220公噸，還有一個電視購物台準備洽談合作，這時候如果有政治抹黑、扭曲，他覺得很沒有意思；韓國瑜強調，未來不管是農漁特產，高市府都會繼續努力。

髮蠟哥前天在臉書粉絲團PO文，指最近香蕉價格很低，他為蕉農決定向韓國瑜陳情，但打電話到市長辦公室約見面，只得到「目前行程很滿」、會再幫他安排時間，但已過1天都無下文，讓他發文怒轟「做地方父母官都一樣，選舉前什麼都願意做，選舉後什麼都不想做」。

髮蠟哥表示，韓國瑜爭取外銷訂單，導致企業化農民愈種愈多，但一般小農根本沒好處，他形容韓選前答應會為農民爭權益，結果是踩著農民肩膀上去做官的，「不找他要找誰？」；他更強調要當台灣的正義俠客，今早會到高市府陳情，若韓不見他，他將會丟香蕉以示抗議。

今上午9點多，髮蠟哥開車抵達高雄市政府，欲求見市長韓國瑜未果，遂於市府門前宣讀陳情書，為香蕉農請命，他肯定韓國瑜為農民出國找通路，同時提醒韓國瑜應調整一下推銷模式與內容，要讓真正辛苦的小農獲益。

因為沒有事先申請，市府婉拒髮蠟哥欲求見市長的要求，由一九九九主管出面代為接受陳情，髮蠟哥不滿，痛批韓國瑜跟政治人物一個樣、只會作秀，他接連丟了兩根香蕉抗議、並撕毀陳情書，最後把整箱香蕉留在市府前，請媒體分享。

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