「戰到最後一兵一卒」 學者：台灣應強化應城鎮戰能力

2019-03-07 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年國防預算為人民幣1兆1898.76億元（約新台幣5.47兆元），比去年成長7.5％，台灣戰略學者受外媒專訪時對此指出，為因應政府「戰到最後一兵一卒」口號，我國應將國防預算花在刀口上，加強後備兵力與城鎮戰能力。

根據《德國之聲》報導，國立中正大學戰略研究所教授林穎佑表示，行政院長蘇貞昌喊出「戰到最後一兵一卒」口號，因此國防戰略方向宜注意「魚與熊掌不可兼得」的概念，應思考把一部分的戰備方針朝向加強城鎮戰能力，並同時提升後備兵力；若政府重視台灣四面環海的戰略位置，則國防發展應注重精進海軍、空軍能力。

林穎佑解讀中國提升國防預算，他認為，中國軍力龐大，無論是官兵退役、升遷，或是招募新兵、武器汰進等作為，都需要鉅額經費支應，中國不會特別為了武統台灣而提升國防經費，當局的軍事戰略方針並非只放在台灣海峽，任何對外的軍事行動均可能使官方不得不拉高預算。

林穎佑提到，中國的軍事經費與其國內經濟「比較有關」，不能光以國防預算成長率解讀中方武力發展，中國與美國現在依舊持續進行貿易戰，經濟成長率若因此向下調整，國防經費也有一定的機率跟著下降，只是礙於前段提到的原因，中國難以降低軍費支出。

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