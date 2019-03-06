兩蔣日記爭奪戰再度開庭 今起不公開審理

2019-03-06 19:14

〔記者溫于德／台北報導〕國史館對蔣家後代13人提告確認「兩蔣日記（蔣中正、蔣經國）」所有權與管理權，全案今天再度開庭，但首度採不公開方式審理。據悉，外交部將回覆給台北地院的公文列為「密件」，附件同樣列為機密，限定只有當事人及其律師可閱卷，因此裁定以不公開方式審理。

據了解，外交部派員赴美調查證據後，回覆公文與附件均被列為機密，僅同意國史館與蔣友梅等人及其委任律師得閱卷，其餘人等均不能閱卷；另據指出，國史館閱完外交部文件後，也已更改訴聲明，至於更改為何，同樣不得而知。

全案起因為，蔣經國與蔣孝勇過世後，由蔣孝勇遺孀蔣方智怡保管「兩蔣日記」，蔣方智怡後來與史丹佛胡佛研究所簽訂「暫存保管契約」，雙方約定由胡佛研究所保管處理日記。但後來日記被公開，蔣家其餘後代對於將日記交給胡佛研究所有不同意見，蔣方智怡雖同意以個人名義簽捐贈契約、捐給國史館，但蔣友梅等人不同意，主張應由蔣家人共同繼承。

2015年間，國史館對蔣友梅等後代提起民事訴訟，以確認「兩蔣日記」所有權與管理權。

案件日前開庭時，國史館委任律師說，與史丹佛大學頻繁聯繫，對方已同意調查，調查團人員則由國史館、外交部駐外單位與胡佛研究所組成，現場將簽署檢查議定書，蔣友梅及蔣孝嚴家族可各派1名代表在場；美方也承諾，蔣方智怡同樣可派1人出席。

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