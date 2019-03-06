王金平明宣布參選 朱立倫：沒收到正式邀請

2019-03-06 06:47

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨各方爭取2020總統大選提名，前立法院長王金平明天將宣布參選並舉辦餐會，同樣表態爭取提名的前新北市長朱立倫，今天早上受訪回應，沒有收到正式邀請，但有看到邀請函，非常真心地祝福王金平。

至於昨天南下會高雄市長韓國瑜，朱立倫一席「韓市長做什麼，我支持他；我做什麼，韓市長也會支持我」，耐人尋味，朱立倫今天解釋，兩人昨天談了很多台灣的困境、經濟問題，兩人相互支持鼓勵、同心協力為台灣打拚。

外傳台北市長柯文哲6月組黨，9月宣布參選總統，朱立倫則簡短回應，「祝福他。」

朱立倫今天清晨陪同國民黨三重立委補選候選人鄭世維，至三重果菜批發市場拜票，朱立倫特別穿上1998年參選桃園縣立委時的戰袍橘色T恤，要祝福「三重賣菜郎」鄭世維當選，表示台北果菜公司有韓總，新北果菜公司有副總鄭世維，最深入基層、了解基層。

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