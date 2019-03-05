台南鳳梨已外銷325櫃！ 網酸：韓導才賣30櫃就大肆宣傳

2019-03-05 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕台南與高雄相鄰縣市，農產外銷拚經濟常被外界拿來比拚，也成了立委補選熱門話題；台南市長黃偉哲今日透露，今年鳳梨已經銷了325櫃，且是有憑有據，並非空口講。對此，有網友表示，韓導賣出30貨櫃就大肆宣傳，台南市長賣出325櫃卻不見報導。

台南市長黃偉哲今天為台南大內農特產酪梨宣傳行銷時表示，現在不能說農特產要銷售「幾櫃」，但盡全力來促銷，以免被外界批評是在「吹牛」。他透露，目前有把握的數據，據農業局報告，今年台南鳳梨已經銷售了325櫃，且是有數字可據，並非空口講；對此，粉專「只是堵藍」比對日前韓國瑜銷售外銷30櫃水果到中國的新聞，酸酸地說「韓導只賣出30個貨櫃，媒體就大肆宣傳；台南市長賣出325個貨櫃，那些媒體就都不敢說話」。

對此，網友也紛紛表示「沒出國也能銷那麼多厲害」、「偉哲市長超棒」、「喜韓兒 醒來吧」、「高雄的貨櫃一定比台南大十倍，你們不懂你們不懂！！」「韓粉會說，鳳梨體積比較大，以數量來算，韓導賣出的蓮霧比較多顆，所以還是韓導贏了」、「幹嘛這樣，我們市長一定要出國才會賣水果」。

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