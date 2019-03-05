盧秀燕：台南立委補選是賴清德總統選舉前哨站

2019-03-05 14:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕今天參加台中市中等學校運動會接受採訪時指出，台南立委補選對前行政院長賴清德來說，可能是參選總統的前哨站，所以賴卯足全力輔選，國民黨候選人謝龍介不能掉以輕心，「三子合體」助選雖然效果好，但她和韓國瑜及侯友宜都太忙，要湊在一起不容易，選前黃金週可能分擊合進個別去輔選，「三子合體」還要努力看看。

盧秀燕說，下週就要投票了，這週是選前黃金週，她目前尚未敲定助選時間，各候選人雖然都很著急，選情算穩定的謝龍介也一直來敲時間，包括柯呈枋、鄭世維、甚至金門的洪麗萍也是，但她韓國瑜、侯友宜市長等實在太忙，要湊齊三位市長的時間不太容易，幕僚人員跟各立委候選人總部都在協調時間，如果實在湊不齊，可能要分擊合進個別去，或以其他方式輔選。不過，各候選人都希望「三子合體」效果比較大，所以三人要努力看看。

若「三子合體」想帶什麼幫忙助選造勢？盧秀燕笑說，「送包子囉！」因為上次她有特別提到「柯呈枋是一粒包子，這粒最好」，且鹿港也出產包子，很有名，所以彰化的包子要選柯呈枋最好。

盧秀燕表示，謝龍介競選總部內部告訴她，上次「三子合體」效果很好，不過，選舉絕對不能掉以輕心，尤其這場選戰對賴清德前院長來講，可能是他參選總統的前哨站，這段時間賴清德卯足全力輔選，謝龍介不能掉以輕心，因為這場選舉不只是立委補選，也是總統選舉前哨站，非常具有指標意義，因此「三子」對台南更花心思輔選，希望不只高雄市長選贏，也希望在台南、在各方面成績都能不錯，這樣的話會連動到總統大選。

此外，媒體詢問盧秀燕繼香港後，是否再有出訪規劃？盧秀燕表示，今年春節期間，市府舉行台商座談會，感謝台商朋友聯繫，現在包括福建、上海、廣東、北京等各地台商都在邀約市府，還有歐美等地，此外，還有幾位國民黨立委補選候選人邀約，但她行程繁忙，要以市政優先。而出訪的相關邀約，幕僚都在規劃接洽，她會再找時間出訪，為台中行銷拼經濟。

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