中火機組不除役 盧秀燕：故意修理中部人

2019-03-05 12:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕要求台中火力發電廠4號機組提前除役，經濟部日前指出此舉將造成電力缺口。盧秀燕今日表示，去年及今年全台共有5部發電機組上線，難道不夠補中火1部機組嗎？她認為府院有干預嫌疑，故意要修理中部人，故意要污染中部環境。

盧秀燕要求台中火力發電廠4號提前機組，引發中央與市府的電力供應論戰。盧秀燕今日在接受媒體訪問時表示，台中因為有中火，空污問題相對受到重視，中火又是台灣最大的燃煤發電廠，因此當西部地區空污嚴重時，中火理應當擔降載較多的責任。

盧秀燕不滿地說，然而，日前西部空污嚴重時，中火的降載幅度竟比北部的協和電廠少，有人說因為中火使用燃煤發電比較便宜，而協和電廠使用燃油發電比較貴，因此台電盡量用較便宜燃煤發電，這點請台電好好說明。若因能源價格而置中部空污而不顧，她要代表中部人「表達嚴重抗議」，並反問經濟部和台電，這樣對得起台中人嗎？

另外，針對中火4號機組除役將造成台中缺電的說法，盧秀燕表示，經濟部長沈榮津一方面告訴企業，停用核電不會造成缺電，另一方面又告訴台中市，4號機組提前除役會缺電，豈不是自相矛盾？

盧秀燕也說，去年及今年，全國已有大林、通宵、林口電廠共5部機組上線，市府已經計算過，這5部機組上線後，中火有拆掉1、2部機組的空間，經濟部與市府2月份協商時，經濟部也承認，只是台電不希望除役特定機組，而是機組輪流備用，現在又說1部都不能拆，前言不對後語，是不是府院有干預嫌疑？「故意在修理中部人，並污染我們的環境」，請行政院、總統府不能再漠視中部空污問題。

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