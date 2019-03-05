擅傳個資給監控單位 PTT之父：別用「紅色供應鏈」產品

2019-03-05 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕日前有荷蘭駭客破解中國中央的監視數據庫，踢爆當局每天蒐集、傳送3.64億筆APP記錄到的個人資料與聊天內容，引發各界關注，有PTT「創世神」之稱的杜奕瑾指出，因為中國APP不需要徵得使用者的同意，就會「自動」送出資料給監控單位，呼籲盡量別用紅色供應鏈產品。

據《中央社》報導，中國深網視界科技公司（SenseNets）數據外洩，意外踢爆中國監控擅自將個人資訊、聊天內容等資訊傳送至警政監控系統，完全不需要徵得使用者的同意，PTT之父杜奕瑾指出，至少468台MongoDB伺服器沒密碼、毫無防範，任何人可以連入、下載、竄改，代表系統建構的人缺乏基本安全素養，或者「資安」對他們而言並不重要。

杜奕瑾表示，面對中國天羅地網的網路監控，杜自我保護最好的方法，是選擇能信任的設備提供者、資料平台以及合作夥伴，盡量不要使用網路長城內（指中國大陸）的APP與網路服務和設備。

杜奕瑾強調，儘管中西方都會進行數據收集，但若西方公司不重視隱私資安，會遭受市場懲罰，而中國可能相反，自己非必要不會選用紅色供應鏈產品。

荷蘭非營利機構GDI基金會網路安全研究員、駭客吉佛斯（Victor Gevers）上個月發現中國新疆的「天眼」系統資料庫存在漏洞，他現在又破解中國中央的監視數據庫，踢爆當局每天蒐集、傳送3.64億筆APP記錄到的個人資料與聊天內容。

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