駭客踢爆中國監視數據庫 這些App每天被盜數億筆個資

2019-03-05 00:30

〔即時新聞/綜合報導〕荷蘭非營利機構GDI基金會網路安全研究員、駭客吉佛斯(Victor Gevers)上個月發現中國新疆的「天眼」系統資料庫存在漏洞,他現在又破解中國中央的監視數據庫,踢爆當局每天蒐集、傳送3.64億筆APP記錄到的個人資料與聊天內容。

吉佛斯從本月2日至今不斷在推特上更新進度,他破解中國當局傳輸訊息的網路原始碼,發現在「微信」、「QQ」、「QQ群」、「YY」、「蘋果imessage」、「阿里旺旺」等APP連上網路後,傳送出去的數據封包內,竟然連同使用者的連網地點、IP位置、GPS位置、大頭貼與聊天內容,全數傳送給中國警方使用。

吉佛斯貼出他破解的其中1張原始碼畫面擷圖,並寫道該畫面僅是「多個數據饋送中的一個,顯示各式觸發事件的分佈,這些事件發送到在原始碼中以數字呈現出來的中國警察局」,他認為,把單一數據分散發送給多重終端的做法,對於監控而言相當有效,但對APP供應商而言,「這也需要巨大的職業道德」。

吉佛斯破解的資料中顯示,中國中央資料庫使用的系統採自動設定,會將使用者帳號與真實身分合併後傳送給警方,各省份與各級政府會每天調查這些資料,再自行撰寫關於這些資料的報告呈報上級,大部分的數據封包中都是使用者的對話記錄,多為年輕人士在日常生活中發送的訊息。

有PTT「創世神」之稱的杜奕瑾,對此也在臉書上分享通篇文章,並幫忙進行中文翻譯,同時寫下自己的看法,他以精鍊的32字指出,「加上過去中國上億人旅館訂房資料外洩、是建給他國安全單位好好研究?」

