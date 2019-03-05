明政見發表會 余天：將反映基層意見

2019-03-05 10:43

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員補選，明天將進行電視政見發表會，民進黨候選人余天表示已有準備，政見內容都是反映民意，將這一個多月來走訪基層，所聽到的里長意見匯集而成，像不少里長很希望電線地下化，否則電線纏繞，相當危險。

余天今天早上偕前行政院長游錫堃、市議員陳啟能至健身房健身、直播，3人在健身教練帶領下，練習徒手健身，余天顯得氣喘吁吁，游錫堃則是神色輕鬆，表示平常就有在運動，也分享單車環島、登百岳經驗。

余天有感而發表示，由於基層反映三重吸毒問題嚴重，因此，他希望年輕人不要使用毒品，應該要運動、健身，游錫堃也同意，表示應該用運動取代吸毒。

面對對手質疑他打選戰「太綜藝」，余天反問，選舉一定要政治化嗎？輕鬆地選舉不是很好嗎？更說每次跑行程遇到鄭世維時，都會邀他（鄭）一起上台，但他都不敢上台，余天說，選舉是一時的，朋友是一輩子的。

對於各家補選民調，余天說，民調參考就好，上次選立委時，自己的民調顯示輸了對手一成多，最後還是以贏了兩千多票，順利當選。

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