潘孟安忙到清晨仍準時上工 網友：韓市長該上班囉

2019-03-04 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕由屏東所舉辦的台灣燈會昨（3日）晚風光落幕，吸引超過1300萬人次到場觀賞，佳評如潮，更讓「我屏東我驕傲」成為熱門口號，屏東縣長潘孟安的人氣也跟著直線攀升，僅管忙到今清晨4點才休息，但早上他依舊準時上班。有網友對比高雄市長韓國瑜，指出「韓市長到底做了哪些事要一直休息」。

被譽為史上最美的台灣燈會昨晚閉幕，潘孟安特地登上最後一班接駁車向遊客道別，連日來，不少民眾都相當肯定他親力親為，也呼籲他要好好保重身體。潘孟安今凌晨也在臉書發出千字長文，再次感謝各界，也道出在一片不被看好中，屏東燈會從「不可能的任務」開始，最後在「我屏東我驕傲」的認同下劃句點，「庄腳囝仔的埋頭苦幹」這次終於被看見。文章也獲得大批網友留言按讚。

對此，臉書粉專「高雄歹過日」便拿來對比韓國瑜，表示「數字是死的，人才是活的，潘縣長忙完這波才應該好好休息！韓市長到底做了哪些要一直請假休息？！」不少網友贊同此論點，留言「真正有風範的百里侯」、「讓人很感動的安安縣長，這才是地方父母官啊！榮耀了屏東」。

更有網友想到韓國瑜缺席許多行程一事，大酸「酒喝太大杯...歌唱太多...飆音飆太高」、「去外縣市造勢太累了」、「韓市長，上班囉！」、「韓先生最簡單的理由之一，就是無心在高雄，卻莫名其妙當上了！」。

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