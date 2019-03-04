柯文哲機場坐地上充電 外交部：北市府婉拒貴賓室安排

2019-03-04 15:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北市長柯文哲2月訪問以色列，一張在以色列機場席地而坐充電照片卻引發議論。民進黨立委羅致政今天質詢時批外交部失職，「難道和以色列關係壞到安排不了貴賓室嗎？」外交部下午補充文字回應說明，駐處曾表達願意協助安排貴賓室，但北市府婉拒安排，同時澄清外交部並沒有要懲處駐處。

柯文哲2月訪問以色列，但在以色列機場席地而坐充電，側拍照近日在社會引發議論。有議員批評柯「假仙」、演很大。對此，柯文哲昨反批「台灣社會很假掰」，他是務實主義者，助理有行動電源，但若他借用，對他們就不好意思，他的個性是不喜歡麻煩部下，所以在機場找到插頭就用。

立法院外交國防委員會今天邀請吳釗燮列席報告並備詢。羅致政質詢時問起柯文哲在以色列機場的情形，詢問外交部有無安排禮遇？代表處有無派員陪同？羅致政指出，如果代表處連貴賓室都安排不到，那要懲處代表，如果是有邀請市長到貴賓室，市長回說「不要，我要坐地上」，那就算了。

羅致政強調「有沒有人太做作、太假掰」都不是他的重點，重點是想了解外交部在這次城市外交安排上，有沒有做到應做的責任。羅反問「我們和以色列的關係難道壞到連貴賓室都安排不到，必須讓首都市長坐在地上？」但不論是吳釗燮或劉邦治，對貴賓室相關問題當下都答不上話。

外交部發言人李憲章今天下午補充文字回應指出，我駐以色列代表處曾表達願協助安排貴賓室，惟北市府客氣婉謝安排。另，李憲章也同時澄清，部分媒體報導外交部將懲處駐處同仁純屬子虛烏有。

李憲章說，柯市長此行訪問圓滿結束，駐處全程均盡力配合市府需求、提供協助，市政府也對駐處表達感謝，外交部也肯定外館同仁協助地方首長推動城市外交。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/