彰化縣府28主管簽署「廉能公約」

2019-03-04 12:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕簽名負責！彰化縣政府今在縣府中庭舉辦「廉能公約」簽署活動記者會，會中，縣長王惠美率領副縣長洪榮章、秘書長賴振溝，還有各局處1級主管共28人，各自在活動大看板親筆簽署「廉能公約」條款，允諾任期內做到不濫用行政資源、不公器私用、依法行政、提高行政效率與行動力。

活動在廉政話劇表演下揭幕，與會貴賓揭開看板帶出活動主軸，緊接在王惠美帶頭完成簽名下，各局處長逐一親筆簽名，以示效忠，彰化地方法院院長蔡名曜和彰化地檢署檢察長徐錫祥，出席全程見證。

王惠美說，她要打造新縣府團隊朝「廉能政府」邁進，廉就是清廉、能就是效能，她會要求主管依法行政，用最快效率做所有的問題，特別是現在財政狀況開源節流更是必要，在節流的部分，目前已有警察局和衛生局更改採購方式節省開銷，警察局辦理複合式影印機租賃開口契約，2年省下271萬元，另外，衛生局啟動全縣鄉鎮市衛生所電信整合方案及能源管理系統，每年初估可以節省下好幾十萬元支出。

王惠美強調，縣府先由節流做起，不必要的浪費不要做，同時檢討過去業務項目，若已不合時宜會適度修正。

院長蔡名曜表示，清廉是公務人員最基本的要求，法院是站在審判的最後一道防線，只要前端有清廉法治的宣導，落實清廉公約的精神，相信，縣府一定可以發揮最大的服務宗旨，保障縣民的福利。

檢察長徐錫祥指出，彰化地檢署跟縣府許多處室都有一個合作平台，地檢署善用該平台進行法治教育及宣導，依法行政，為縣民謀福利，大家一起努力。

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