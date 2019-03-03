「白色恐怖食譜」好料理 促轉會：家政老師也能教轉型正義

2019-03-03 10:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會持續推動轉型正義，發現台灣國內關於轉型正義教育的本土教材偏少，現有許多教師對於二二八及白色恐怖歷史深感興趣，不單只是歷史老師，連英文、家政老師也想傳授這類知識；促轉會指出，家政教師可藉由「白色恐怖食譜」的異國料理介紹轉型正義，觸類旁通引發學生興趣。

促轉會委員彭仁郁接受本報專訪表示，促轉會「重建社會信任組」有2大工作，第一是政治創傷心理療癒，第二是轉型正義公民教育，在「教育」部分可分成校園、大眾兩個面向。

彭仁郁談及，教育部新課綱將於今年9月上路，裡面包含許多轉型正義元素，例如12年國教課綱中的社會科有納入民主、人權及法治概念，逐步建立小朋友對這些概念的認識，這也是轉型正義教育。

她指出，小朋友可透過聆聽故事方式，了解有哪些事情屬於不正義情況，國小階段社會科也會讓小朋友知道不正義對象，可能來自國家，課程雖沒註明是談轉型正義，但法制面向都有在逐步推動，至於國中階段則學習抽象思考概念。

彭仁郁提及，促轉會並沒有太多人力可以第一線推廣轉型正義教育，這方面執行主要還是需要教育部及各級學校教師來執行，促轉會有去審視課綱內容有無轉型正義，現有人權教育的資源中，每一環節及人員配置及串連是否有一貫性。

此外，教育部和國家人權博物館已經在第一線培養教師去做轉型正義工作，促轉會成立後已訪談教師了解在教育現場碰到情況，未來新課綱上路後，需要新增的資源有哪些等。

彭仁郁強調，雖然公民、社會科都有在教，但重要的是要如何把台灣轉型正義的進程及歷史納入，教師現有教材比較屬於外國案例，例如德國納粹及安妮日記等，國外許多教材有觸及轉型正義議題，促轉會訪談得知與本土轉型正義扣連的教材「相對缺乏」，目前僅是幾個教師及自發性小組織在推動。

彭仁郁表示，公民教育在國小階段一週只有一堂課，時數非常短，更不單只是教人權及轉型正義一個議題，教師如何在有限時間傳授轉型正義。

以及到了國中階段涉及考試升學壓力、第一線教師要如何符合學生、家長需求及社會大眾看法，都是台灣在推動轉型正義需考慮面向。

「對轉型正義及白色恐怖歷史有興趣的老師，不單只有歷史老師！」彭仁郁提及，促轉會訪談第一線教師發現，包含國文老師、英文老師，甚至是美術、家政老師都對轉型正義有興趣，當然家政老師不是去單講白色恐怖歷史，而是可以藉由「白色恐怖食譜」教學方式，多元傳授轉型正義觀念。

她舉例，在高雄的鳳山社區大學有舉辦一整天「白色恐怖體驗教學」，其中這個工作坊有準備「轉型正義大餐」，教師們特地找專家料理南非菜，在南非料理過程中，間接提及南非歷史及轉型正義經驗，讓民眾了解南非曾經有種族隔離歷史。

「南非菜其實和台灣菜有一點相似！」彭仁郁說，南非料理有混雜非洲當地料理方式，也加入了白人的烹調方式，可以在製作佳餚時談及，過去南非種族及文化的融合困難之處，這是一種「啟蒙經驗」，可讓人了解轉型正義，有興趣民眾事後會自己探索。

她指出，促轉會有和地方社區組織合辦工作坊，也會提供轉型正義入門影片或檔案素材的諮詢，未來將建立對轉型正義有興趣的教師交流平台，另外人權博物館有在推動這面向，以後會有「館校合作」。

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