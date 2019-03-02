中國「兩會」提「台灣基本法」？ 學者：搬石頭自砸腳

2019-03-02 16:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國政協13屆2次會議明天（3日）在北京召開，全國人大2次會議接著在5日登場。對於北京這次是否提出「台灣基本法」或「國家統一法」等涉台法案？台灣智庫諮詢委員董立文分析，對中國而言，雙方還沒有談出統一的具體步驟，通過這類法律，等於是搬石頭砸自己的腳，「無法執行這個法律，糗的是他自己」。

成功大學政治經濟研究所教授洪敬富也認為，北京現階段還不致通過「台灣基本法」或「國家統一法」，他研判，中國內部局勢失控時，為轉移內外部矛盾，才會「打台灣牌」來實現「中華民族偉大復興的中國夢」。

董立文指出，習近平在年初的「告台灣同胞書40週年紀念大會」發表對台講話，習在兩會期間雖會參加政協的分組會議，不過，預料不會再發表對台談話，「該講的都講完了」。而中國總理李克強提出的「政府工作報告」，雖有專門對台的章節，但僅會簡要提出，老調重談。

董立文說，習近平年初提出「一國兩制台灣方案」後，預料在兩會期間涉台團組舉行記者會、全國人大「台灣省代表團」會議等，一定會站出來呼應「習五條」說法，或提出「一國兩制」的建議案，「這是他們一定會做的，台灣其實不必過度反應。」

洪敬富表示，兩會召開後，就是台灣4席立委補選，雖然立委補選與兩岸政策無關，但仍受到北京的關注，研判可能會透過兩會拋出風向球，持續以「軟手促統」的方式幫特定陣營助選，若這次民進黨失掉原本席次，尤其是台南市立委的部分，將增加北京對台工作的信心。

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