南市立委補選「三腳督」 最強村姑：鄉親不是藍綠的「盤仔」

2019-03-02 13:53

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選「三腳督」，無黨籍候選人「最強村姑」陳筱諭今天在麻豆成立競選總部，展現基層動員實力，她獲贈2000年陳水扁競選總統的戰旗，打阿扁牌並以「在地女兒」訴求鄉親支持，陳筱諭說，國、民兩黨為了政黨利益和版圖，把立委補選打成總統大選前哨戰，這跟地方有什麼關係？第二選區不是國、民兩黨的沙場，鄉親不會被藍綠當成「盤仔」。

陳筱諭競選總部動員選區超過100位里長和1萬人以上支持者擠爆會場，座無虛席，支持者熱情高呼「凍蒜」，氣勢驚人。

陳筱諭由媽媽前南市議員郭秀珠陪同入場，看到支持者熱情，熱淚盈眶，並由競選總部總會長、前立委李和順為她披掛彩帶、南市議會無黨聯盟總召林阳乙授戰旗，台南扁友會副會長陳仙寶將陳水扁2000年競選總統戰旗，傳承給同樣抽中5號的陳筱諭，預祝她旗開得勝。

陳筱諭先訴求年輕人參選，卻在民進黨立委補選初選被黑箱作業做掉，批評民進黨候選人郭國文最近由「大人」帶著輔選，如果不是為了選舉，總統蔡英文會專程跑到偏遠的玉井、楠西嗎？並批評國民黨候選人謝龍介跨區選立委，對得起原來議員選區的市民嗎？

陳筱諭說，她會堅持參選 ，完全是放不下對鄉親的感情，她會拚到最後一天，因為她是「在地女兒」，到死都不會離開，但國、民兩黨只會騙選票，把第二選區立委補選當成總統大選的前哨戰在打，但這跟地方有什麼關係？第二選區不是國、民兩黨的沙場，鄉親不會被藍綠當成「盤仔」。

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