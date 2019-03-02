又是網軍？觀察謝龍介直播 學者驚：一堆粉絲不住台灣！

2019-03-02 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友發現，韓國瑜粉絲來自「世界各地」，懷疑是中國網軍以「VPN」上網留言壯大聲勢；昨（1）日又有學者觀察國民黨台南市立委補選候選人謝龍介臉書直播後，驚訝發現有一堆在直播下方留言的粉絲，根本就不住在台灣！

實踐大學助理教授蔡亦竹昨日PO出數張照片，只見他觀察了謝龍介日前在安定港口慈安宮的直播，並將在臉書直播下方留言的觀眾個人資料截圖後，竟發現有大量的粉絲來自美國洛杉磯、加州費利蒙、日本、印度、新加坡、中國、聖保羅...等地，這樣的結果也讓他不禁諷刺表示「難怪這次民進黨這麼難選，原來是台南綠營失民心得對抗全世界啊」！

對此，網友也紛紛留言表示「韓國瑜當初的伎倆複製而已」、「全球韓粉韓流發威啦」、「原來謝龍介的粉絲都...」、「喜韓兒各種語言都會，超國際」、「真的覺得很扯」、「廢物五毛禍害全世界」、「世界級的龍介仙 XD」、「選區有感 開始發大財大廣播了」、「跟韓導支持者來自全世界一樣耶」、「台灣人真的很悲哀，好容易被洗腦」。

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