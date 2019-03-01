辣台妹當起「一日村姑」 蔡英文：建立農產常態性外銷管道

2019-03-01 16:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕總統蔡英文今天下午視察台南山區農業，當起「一日村姑」，實地採收蜜棗，並為開花期的愛文剪枝、疏果，她強調，提早因應暖冬氣候可能帶來的豐收，避免價格受到衝擊，必須全力拓展通路，更應建立常態性國際行銷管道，並推廣保險制度，讓人民生活得更好。

面對媒體詢問，如何看待高雄市長韓國瑜推廣農漁產品？蔡總統則回應，「大家一起行銷都很好」。至於是否支持農委會的外銷平台政策？她直說，「當然」，而且更要加大力道。

蔡英文今天下午先到玉井區沙田里的金池果園，摘採「珍愛」蜜棗，並由業者指導，進行分級、包裝，體驗農事。

午餐後，蔡英文轉往南化區山尾寮的愛文芒果園，在台南市長黃偉哲、農委會主委陳吉仲、立委候選人郭國文等人陪同下，再度當起村姑。在農民指導下，蔡英文為開花期的愛文剪枝、疏果，最後還套袋，簽上名字，黃偉哲笑稱，這是「總統檨」！

蔡英文也說，此行特地來為郭國文打氣，就像他環保橡皮擦文宣上寫的「國文、英文都all pass」，祝福郭國文順利當選。

蔡英文表示，今年暖冬，加上天災少，農產品價格挑戰很大，這幾年來農委會與外貿單位很努力拓展國際通路，聯手加上地方政府的努力，一起建構系統性、常態性的銷售管道，避免量多價賤。

蔡英文也推崇農業保險機制，一定程度地保障價格，讓生產者可以獲得補償，不會因天氣或自然等變數造成損失。

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