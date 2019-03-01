柯文哲稱猶太人用大屠殺宣傳 藍委轟：不道歉又硬拗

2019-03-01 14:04

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲日前一席「猶太人國際上最大的宣傳是希特勒時代屠殺六百萬人這件事」引發社會譁然。對此，國民黨立委、中華民國以色列國會議員友好協會會長陳宜民在臉書發文抗議說，柯失言不道歉又硬拗，令人失望！

柯文哲日前談到參訪以色列大屠殺紀念館心得，竟說「猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺六百萬人這件事情」，事後他否認自己失言，並說：「我後來發現以色列把這件事情當作很重要的國際宣傳，所以全世界以色列人會這麼團結合作，這是很重要的理由這次到大屠殺紀念館，才懂這個道理」。

陳宜民指出，沒有一個國家或民族會去宣傳自己人民被另一個國家殘忍殺害的歷史，成立博物館是紀念在這場大屠殺中所有死亡的人、去記錄在這個歷程中所有發揮人性的光輝去拯救他們的人。

他說，最終目的是用這個血淋淋的故事提醒及教育世人，希望不要再發生類似的慘劇。

陳宜民表示，要以中華民國以色列國會議員友好協會會長的身分抗議柯文哲的失言，也對他失言後的硬拗感到失望！

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