中國網友急買「掃把」送蘇貞昌 網笑：只好回送維尼熊了

2019-02-28 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌的「掃把禦敵說」近日成為話題，而有中國網友知道後，特地從淘寶上訂製「竹掃把」，說是要送到行政院給蘇貞昌，還笑稱此舉是在「資敵」，讓許多台灣網友感到無言「到現在還是聽不懂？看來我們只好回送習近平小熊維尼了！」

蘇貞昌日前接受國民黨立委賴士葆質詢時強調，如果兩岸真的開打，他有什麼武器就拿什麼武器，「就算是一個『掃把』我都拿起來，絕不投降」，但不料卻被賴士葆曲解為他「要拿掃把去應戰」，而有中國網友更是當真，把「掃把」當作重要武器，趕緊從淘寶上訂購「竹掃把」，遠從海外指定寄送到台北市行政院，給蘇貞昌作為台灣軍備使用；有中國網友還笑說，他們這麼做是在「資敵」、「協助台灣強化國防軍事力量」，挑釁意味濃厚。

對此許多台灣網友紛紛留言「Made in China，你們可以自己留著用就好」、「只有低能兒才會真的以為打仗會用竹掃把」、「正常智商的人都知道這是比喻吧？」、「謝謝，那你們那邊有缺維尼熊嗎？」、「看來我們只好回送習維尼熊了」、「不用掃把啦，一隻小熊維尼就夠對岸崩潰了」、「不知道是誰先挑起爭端的」、「不然國民黨覺得該怎麼辦？投降嗎？」。

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