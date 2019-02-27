「爭取預算助基隆建設」蔡適應2020有信心連任

2019-02-27 14:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕民進黨基隆立委蔡適應今天上廣播節目專訪，他說，基隆市過去3年多的建設，是因為他在中央協助爭取這些預算，讓基隆市能得以執行，自己不敢說這幾年當立委有100分，但60分應該有，至少有努力在做，這也是與過去國民黨執政最大的不同，2020年有信心再次贏得市民的支持。

蔡適應說，雖然基隆藍大於綠，但希望市民思考投給什麼候選人，對基隆的進步發展幫助最大，他從來都不覺得這是好打的一仗，2016年很多人都認為他贏不了郝龍斌，不過，他在國會的問政表現、地方服務的經營上很有信心，儘管民進黨還沒正式提名參選連任，假設有機會再次獲得提名，當然是有信心再次贏得市民支持。

2020基隆立委選戰已有多人表態，民進黨有前議員陳志成、游祥耀，國民黨有主委黃希賢、前議長宋瑋莉，議員呂美玲及藍敏煌、前議員韓良圻、前移民署長謝立功，前立委謝國樑近期動作頻頻，也引起多方揣測，戰況激烈可期。

謝國樑昨天已澄清說，2020絕不參選，要做好抬轎者的角色，目前仍以經營企業為主，但希望黨中央能夠將總統、立委初選機制及程序辦得公平、公開又透明。

蔡適應今天也說，他知道謝國樑沒有要選立委，這麼多人表態有意願角逐，在民主制度下是好事，候選人多多比較。

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