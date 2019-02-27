議員小三燒炭腦部受損 胞兄指兩人交往時女方「曾多次輕生」

2019-02-27 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕雲林斗六區民進黨籍縣議員李建昇今日被周刊爆料與助理江宜錚外遇13年，江宜錚去年還因為要求「扶正」不成燒炭自殺，送醫救回一命之後因腦部缺氧，目前智商僅剩59。今日李建昇服務處發言人、胞兄李建忠今轉述李建昇說法，表示江宜錚曾多次用輕生方式，要求李答應她的要求。

綜合媒體報導，李建忠今表示，江宜錚有憂鬱傾向，曾經多次用類似的輕生方式，要求李建昇答應她的要求，但李建昇還要照顧母親和3個小孩，自認沒能力照顧她，所以李建昇在內心難過之餘，還是會持續關心江宜錚的健康，且協助她的家屬處理相關事宜。

李建忠指出，江宜錚輕生後腦力的確有受損，李建昇對此也非常難受，李建昇曾多次要探望，但江宜錚的家屬有所抗拒。針對周刊報導指出李建昇對江宜錚的保險櫃下手，李建忠澄清，李建昇不了解江的財務狀況，雙方都是獨立運作，且媒體指李建昇幫江宜錚買房是不實報導，李建昇無法干預江宜錚的財務狀況，房子是江宜錚自己買的。

李建忠也強調，李建昇和江宜錚屬單身交往，希望江家人不要再對外渲染此事，對於發布關於李建昇的不實訊息，李建昇不排除提告，目前保留法律追訴權。

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