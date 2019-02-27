議員外遇助理13年 她要名分不成尋短智商僅剩59

2019-02-27 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨雲林縣斗六區縣議員李建昇去年在九合一選舉完成「六連霸」，不過近期卻傳出和小他17歲的助理江宜錚外遇長達13年，江宜錚還因為想要「被扶正」而不斷和李健昇爭吵，並在去年11月30日燒炭鬧自殺，送醫急救後因腦部缺氧，智商如今僅剩59，目前住在台大雲林分院的精神病房。

根據《周刊王》報導，42歲的江宜錚在20歲時就生下獨子，但不久後就和老公離婚，在雲林工作時認識李建昇，當時江宜錚雖然有男友，但在李建昇進行追求後，還是臣服於李建昇的幽默體貼及熱情，兩人在議員研究室同居多年，李建昇對外稱江宜錚是助理，但私下都互稱對方是「老公老婆」，3年前還以她的名字買一棟透天厝給她。

不過江宜錚一直想要有個名份，兩人為此爭吵多年，就在李建昇原配去世之後，江宜錚越來越想被扶正，但遲遲無法如願，她就在去年11月30日在住處燒炭自殺，幸好被李建昇發現後送醫，但腦部缺氧嚴重受損，現在智商僅剩59，等同於弱智。

針對外遇，李建昇至今尚無回應，但服務處人員證實江宜錚確實是助理，至於跟李建昇有無婚外情，服務處人員則說不方便回答。

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