因應同婚專法 身分證擬增列養父母

2019-02-27 12:21

〔記者陳昀／台北報導〕立院程序委員會昨天已將行政院所提同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」排入下週二院會議程。內政部長徐國勇今天在立院內政委員會答詢指出，內政部配合的戶政登記部分已準備好，法案一過就能使用，研擬父母欄再增列養父或養母欄。

國民黨立委許毓仁質詢時詢問內政部對「748草案」的行政配套，徐國勇表示，專法通過後，同性伴侶身分證「配偶欄」稱謂不變，目前多數共識是將父母欄改成「父、養父」或「母、養母」，最終結果要看專法內容。

許毓仁詢問，兩岸的同性伴侶是否納入整合？徐國勇表示，這是陸委會主管業務，許毓仁說：「好，陸委會來！」徐國勇回應：「今天沒有陸委會啊！」許毓仁問：「那你個人要不要表態？」徐國勇又回：「這不是我主管業務，不方便。」徐國勇指出，內政部負責的是登記作業、申請書、相關人口統計報表等，系統皆已調整，法律一過就能如期配合法制化結果辦理；相關領養程序，也是法務部主管法規，修法通過內政部會配合辦理。

此外，徐國勇指出，內政部投入40.5億元推動數位身分證，新式身分證只整合自然人憑證，以最少資訊、最嚴謹的防偽設計，避免資訊外流疑慮，今年會完成細部規劃、明年10月開始，在2年內全面換發。

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