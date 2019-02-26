挺韓前外交官為選立委嗆外交部 後輩：踩同仁往上爬

2019-02-26 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，高雄市長韓國瑜出訪馬國卻見不到官員是受北京與蔡英文政府「雙重打壓」，有意爭取國民黨立法委員初選的前駐紐西蘭大使介文汲，痛批外交部沒有積極協助。對此，日前力挺總統蔡英文拒絕九二共識的外交官劉仕傑痛批介文汲，是「踩著外交部同仁往上爬的前大使」

劉仕傑今日晚間在臉書上發文質疑駐外資歷豐富的介文汲，離開外交部太久忘記外交部接待訪團的SOP。劉仕傑表示，縣市首長出訪，外交部會尊重首長的意願，來決定介入幫忙的程度，並區分出3種情況以及應對原則。

劉仕傑表示，「情況一：該縣市希望外交部全權幫忙安排行程。情況二：該縣市已經自有安排，不希望駐外單位介入。原因有可能是自己有管道牽線，或不願意讓外交部知道。情況三：該縣市安排部分行程（例如僑界餐敘），但例如拜會政要或跟智庫見面等官方行程希望外交部幫忙安排。」另外，駐外單位也都會提供基本的接送機或是行政協助。

劉仕傑表示，最大原則就是「尊重縣市首長的意願。市長希望我們做多，我們不會少做。市長希望我們別介入，我們也不會多事。」除了表示過去10年他在外交部所受的訓練皆是如此，劉仕傑也強調以上原則「不分藍綠」。

劉仕傑痛批，「你（介文汲）怎能為了選舉曝光，明知外交部作法向來如此，卻不顧30年的同仁情誼，似是而非大搶版面？你這樣作法，如何能讓年輕同仁信服？」

外交部昨（25）也強調，高雄市政府僅要求機場禮遇通關，及駐外代表處派員出席農產推廣促銷活動等，完全未提安排拜會馬星兩國政要的需求。外交部也表示，尊重介文汲為提升個人知名度及發聲能量，以爭取國民黨立法委員初選出線。不過，外交部也對介文汲完全忽略本案背景及真相，以及傷害了他曾服務30年的外交部與長期共事的同仁表達遺憾。

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