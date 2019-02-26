茶壺內風暴？鹿港鎮代選舉 民進黨同志提當選無效之訴

2019-02-26 19:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕同室操戈？彰化縣第一選區立委補選剩下不到1個月，昨天（25日）才剛完成候選人抽籤，今天就傳出民進黨候選人黃振彥的秘書許秉鋐，針對去年底的鹿港鎮民代表選舉，對同黨張雅晴提出當選無效告訴，由於正值立委補選關鍵時刻，引發基層高度關切！

鹿港第一選區新科鎮民代表張雅晴，原本是民進黨縣議員陳秀寶的助理，向民進黨報准參選，以12票些微差距，擠下同黨的資深戰將許秉鋐。

張雅晴今天在臉書貼文指出，她今天收到彰化法院通知書，因為去年底的選舉票數過於接近，所以被提當選無效之訴，這是對方的權利，她也無權置喙。

張雅晴指出，距離開票都這麼久了，才突然接受法院通知書，她也覺得非常納悶與意外，尤其是彼此都還是民進黨籍，目前正值立委補選，怎麼還會來這招？

不過，許秉鋐強調，他是針對鹿港第一選區鎮民代表的廢票太多，才會提出當選無效之訴，他早在去年底選舉結束後就向彰化地院提出異議，第一次被駁回，第二次才改以民事提出當選無效之訴。

許秉鋐說，他只要求驗票，求個心服口服，如此而已。

黃振彥指出，對於此事，他不予置評。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調，將會進行了解，並予以協調。

民進黨基層認為，陳秀寶先前就質疑立委徵召過程，一度不排除參選到底，最後是在民進黨主席卓榮泰出馬下，才決定改以爭取2020年黨內提名，這次又再傳出黃振彥的陣前大將許秉鋐，對陳秀寶的子弟兵張雅晴提出當選無效之訴，真是一波未平，一波又起，黨中央勢必要儘速處理，才不會對這場立委補選造成衝擊。

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