白狼險跌棺！公視小編發動魔法卡「愚蠢的埋葬」笑歪網友

2019-02-26 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌日前在立法院接受備詢時的「掃把說」，引起中華統一促進黨不滿，統促黨總裁張安樂今率眾抬棺到立法院抗議，不料自己卻失足，幾乎跌進棺材裡，有網友隨即仿遊戲王卡牌設計一張魔法卡，「公視台語台」臉書小編分享後，立刻引發熱議。

統促黨總裁「白狼」張安樂今上午率眾赴立法院抬棺抗議，過程中卻傳出白狼下車時，疑似重心不穩失足從貨車上跌下，整個人幾乎跌進自己帶來的棺材中，畫面曝光後引發討論，網友「地表最白爛的男人-李堃異」借此畫面，替遊戲王魔法卡「愚蠢的埋葬」設計出新卡面。

「愚蠢的埋葬」是遊戲王卡片遊戲中的一張魔法卡，效果為「從自己卡組選擇1隻怪獸送去墓地」，網友李堃異將白狼踉蹌跌入棺材的畫面與其結合，其效力與畫面完美搭配。

昨天神預言的「公視台語台」先知小編，立刻在臉書以「張總裁失足」為題，分享這張卡牌，公視小編強調沒在酸，只是「闡述事實以及分享網友美工作品罷了」，網友紛紛湧入按讚，戲稱「小編是不是想發動魔法卡」、「自己的棺材自己用」、「只能選一隻也太少了吧」、「小編你走進彈藥庫？」

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