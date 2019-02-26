韓國瑜赴星拓銷高雄農特產 與FairPrice簽長約

2019-02-26 13:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今與新加坡FairPrice超市總裁謝建平簽訂3年合約，採購金額每年合計超過100萬新幣（台幣約2300萬元），輸入品項包括木瓜、鳳梨、蜜棗、芭樂、金煌芒果、玉荷包荔枝等，韓國瑜除盼與當地建立長期穩定合作關係，也歡迎星國朋友到美麗港都一遊。

韓國瑜說，此行是為農民、漁民謀求更好生活，帶著熱切的心、相關局處長、農漁會大家長及議員一起來新加坡，就是為了找訂單、產品通路，非常感謝fairprice總裁及相關工作夥伴願意給機會

韓國瑜表示，已再三要求農漁會系統，如果產品不外銷就算了，一外銷就要是最好的，讓新加坡民眾感受到高雄出來的農、漁產品有品質保證，且價格公道合理。

韓國瑜同時指出，高雄是潛力發展最巨大的城市，有280萬辛苦勤勞的市民朋友，有完整的工業鏈、農漁產品，歡迎所有新加坡好朋友不妨來此一遊，未來高雄將會充滿歡樂，活動腳步不會停，今年保守估計已有400萬觀光客到訪，有信心觀光客全年會高達1千萬人次。

他說，每回拜訪新加坡都感覺heart to heart、水質乾淨、都市規劃整齊、且民眾熱情洋溢、美食眾多，希望未來除了做生意，雙方能有更親密、心靈交往。

謝健平也肯定雙方此行簽定合作，稱讚高雄是個美麗城市，他說未來三年將採購高雄在地農產品，合約簽定前六個月faireprice將專門銷售高雄農產至全新加坡，三月將在超市上架展示高雄農產，把最新鮮最優質的農民心血介紹到新加坡。

高市府說明，FairPrice是NTUC（National Trades Union Congres，新加坡職工總會評價合作社）所屬的平價超市，是新加坡最大的連鎖超市，在當地已擁有146家分店，也是新加坡第一家建立擁有和經營本身配送中心的超市零售商。

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