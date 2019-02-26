韓國瑜休假變公出扯公文外流？康裕成：別讓公務員背黑鍋

2019-02-26 12:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕網友PO出高雄市政府本月19日市政會議紀錄，前一天夜宿彌陀、當天在外休息未出席的市長韓國瑜被標註「公出」，遭網友揶揄「在家睡覺，也能算公出？」；高市副市長葉匡時感慨為何公文會常外流？暗指有公務員想看好戲，高市議員康裕成則提醒公文根本沒外流，是市府發給每位議員的，呼籲別讓公務員背黑鍋。

康裕成指出，這紀錄不但發給議員，而且日期還出錯，市政會議是２月１９日，發文日期卻是１月２２日？市府螺絲鬆了嗎？

韓國瑜2月17日晚在酒吧開直播，18日夜宿彌陀漁村，19日對外稱太累、取消19日市政會議等行程，但有網友PO出高雄市府19日市政會議紀錄，未出席的韓國瑜被標註「公出」，引發網友質疑，有人揶揄「在家睡覺，也能算公出？」、「哇靠，這樣可以不扣薪水。」、「你請假就請假 為啥還用其他名義」、「抓到了 哈哈哈哈哈」、「我也想公出在家睡覺QQ」。

對高市府公文為何數度外流？高市副市長葉匡時受訪時對媒體表示，有些公務員也許剛開始存著看好戲心態，但他相信只要市長與市政團隊持續為市政打拼，公務員後來會愈來愈存有正能量。

韓國瑜今在新加坡對此回應，這個是幕僚寫的，前一天他大概忙到半夜12點，差不多1點才睡覺、凌晨4點起床，這個算私人行程還算公務？不用再去講，再講都沒有意思，他強調在外面跟著農漁民在衝、在拼訂單，在台北在台灣內部沒有必要這個時候，找一些很奇怪批判的點，一點意思都沒有。

韓國瑜表示等他回到台灣、沒有關係，所有的批判放馬過來，他會等著，但不要在他在外面幫農民漁民打拼時候，在這時候放冷箭，非常無聊，回去台灣再談。

高市副市長李四川澄清，上周二（19日）市政會議前，韓國瑜告知他因前一晚夜宿漁市場、有些感冒，改由他主持市政會議，所以19日市長應該是病假，（市政會議紀錄）寫公出是不對的，會修正。」

李四川說，高市市政會議紀錄都會上網，但若還沒上網，就被貼在PTT，如果是這樣就嚴查。

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