府院同批重啟核四 朱立倫：不要用意識型態排除任何可能性

2019-02-26 13:09

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫表示，若當選總統願考量重啟核四，遭府院同聲質疑核四政策轉彎，朱立倫今上午接受廣播節目專訪後受訪表示，他一直強調，擔任國家的領導人，一定要負責任確保能源安全，能源要供應無虞，不能造成人民健康疑慮，使用核能一定要確保安全，並積極處理核廢。

前新北市長朱立倫表示，若當選總統願考量重啟核四，遭行政院長蘇貞昌批評是因為選情被邊緣化，只好講「重鹹」的話；總統府發言人張惇涵也質疑朱在新北市長任內反核四，參選總統時力主「非核家園」，剛離開新北市就要重啟核四，難對新北市民交代。

朱立倫說，如果他當選總統後，要重新檢視能源配比，如果能源不足，影響國安的時候，當然核四是我們的選項，但是也必須是在核安絕對安全的狀態及利用科技處理核廢的條件下，在這原則之下當然可以重啟核四。

對於總統府的批評，朱立倫說，台灣走向「非核家園」是共同目標，但是去年公投民眾認為要確保能源供給、確保民眾健康的這兩個要點，加上他強調的「能源國家安全、人民健康安全、使用核能安全」的三個安全沒有改變，他才會強調他當選總統後，會重新檢視能源配比，當能源配比不足會影響國家安全的情況下，他不會用意識形態排除任何可能性。

朱立倫也反嗆蘇貞昌，最近「吃重鹹」的是蔡總統，朱強調，對於核電、兩岸關係不能有意識型態，對於因意識型態造成國家安全的影響，不管是能源供給安全還是兩岸安全，這才是「吃重鹹」。

朱立倫說，蔡總統最近表示要讓台灣的年輕朋友、台灣民眾承受戰爭第一擊，希望世界支援我們，但全世界沒有一個國家領導人會試圖靠引起戰爭爭取個人的政治利益，蔡總統的談話才是「吃重鹹」，希望蔡總統不要忘了人民的付託，總統應該要避免戰爭，而不是挑起戰爭。

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