中國國台辦前官員 打臉國民黨「一中各表」

2019-02-26 11:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希24日表示，中共總書記習近平1月2日的講話，把「九二共識」做了一個新的、明確的詮釋。多年來國民黨把九二共識解釋為「一中各表」，這就扭曲了九二共識的本來意義。如果只認同「一中」，不謀求統一，就不是真正的「九二共識」。有台灣網友表示，「某些人的臉被打的好腫」。

親中媒體《中評社》今天（26日）報導，王在希是在深入學習貫徹習近平總書記1月2日重要講話精神座談會上，做上述表示。

王在希認為，習近平講話有很多新意，「我聽了之後，總的感覺是統一的腳步聲越來越近了」。媒體將習近平的講話概括為「習五點」，但他為習近平所講的五點，實際上緊緊圍繞著一個核心，就是「統一」二字。

王在希說，多年來國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」，這就扭曲了「九二共識」的本來意義。所謂的「一中各表」嚴格意義上已偏離了一個中國原則。習近平講話不僅指出「九二共識」是堅持一個中國原則，且把謀求國家統一作為「九二共識」的一項重要內容。

王在希稱，實際上，堅持一個中國原則、謀求國家統一，是當時兩岸雙方共同提出來的一致主張，這次習總書記講話恢復了「九二共識」原貌，這一點非常重要。如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的「九二共識」。

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